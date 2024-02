Mit den beantragten finanziellen Mitteln will die Regierung die bestehende Stiftung «Startfeld» mit 4,6 Millionen Franken stärken, schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Die Stiftung richte sich an regionale Start-ups aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden.