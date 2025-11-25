Die Regierung und das «Komitee gegen den Abbau von SBB Cargo im Tessin» seien sich einig: Der Abbau von SBB Cargo im Tessin müsse ein Ende nehmen. Dies teilte der Tessiner Grossrat Matteo Pronzini (Movimento per il socialismo) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Am Dienstagmorgen hatte ein Treffen des Komitees und der Tessiner Regierung in Bellinzona stattgefunden.