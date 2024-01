Option auf Ausbau

Die Pilatus Flugzeugwerke AG gehört mit ihren rund 2500 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Stans zu den grössten Arbeitgeberinnen in der Zentralschweiz. Zudem hat das Unternehmen Tochtergesellschaften in den USA sowie in Australien. Dass Pilatus nun auch ein Standbein im Kanton Luzern erhält, bezeichnete der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) als «sehr begrüssenswert».