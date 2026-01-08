Die Walliser Spitäler seien aufgefordert worden, ihre Rechnungen an die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) zu adressieren, hiess es bei SRF weiter. Über die Opferhilfe könne zudem Soforthilfe beantragt werden. Betroffene sollten sich in ihrem Wohnkanton an die zuständige Beratungsstelle wenden. Dort würden sie Beratung und finanzielle Hilfe erhalten. Diese Unterstützung erhielten auch ausländische Brand-Opfer.