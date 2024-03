Die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung hätten gezeigt, dass die vorgeschlagene Strategie nicht die nötige Unterstützung erhalte, um ein Projekt dieser Grösse weiterzuführen. Während die Strategie von einem Teil der Teilnehmenden begrüsst worden sei, sei Kritik an der Entwicklung des Flughafens selbst und an seinen Auswirkungen auf die Umwelt geäussert worden. Auch hätten die Gemeinden ihre finanzielle Beteiligung am Projekt in Frage gestellt.