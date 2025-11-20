Wohneigentum bis und mit Baujahr 2025 wird weiterhin nach den heutigen Eigenmietwerten versteuert, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Neubauten ab dem Baujahr 2026 werden gemäss der neuen Weisung bewertet, die Anfang 2026 in Kraft tritt. Zum Ausgleich für die höheren Eigenmietwerte solcher neuer Liegenschaften ist ein pauschaler Abzug von 10 Prozent vorgesehen.