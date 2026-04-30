Die strategischen Ziele in der neuen Eigentümerstrategie seien konsequent auf die Interessen des Kantons ausgerichtet, teilte die Staatskanzlei mit. Dazu gehörten eine im Vergleich zu anderen wichtigen europäischen Flughäfen gute Erreichbarkeit, beste Flughafeninfrastrukturen, eine sukzessive Verringerung der Flugbewegungen nach 23 Uhr oder eine Reduktion der Treibhausgasemissionen.