Somit stehen 2026 rund 1,36 Milliarden Franken für die Prämienverbilligung zur Verfügung. Davon werden rund 800 Millionen Franken für die individuelle Prämienverbilligung (IPV) verwendet, rund 497 Millionen Franken für die Übernahme der Prämien von Personen, die Ergänzungsleistungen oder Sozialhilfe beziehen, und rund 50 Millionen Franken für Verlustscheinabgeltungen der Krankenversicherer, wie es weiter heisst.