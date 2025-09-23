Der Ausbau der Kapazität wird den Kanton Zürich in der Ausbauphase bis 2036 fast eine halbe Milliarde Franken kosten, wie die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) am Dienstag an einer Medienkonferenz sagte. Gleichzeitig mit dem Ausbau soll die Ausbildung auch überarbeitet werden.