Insgesamt ging der Geschäftserfolg der 24 Staatsinstitute, der als Mass für das operative Ergebnis gilt, um 4,9 Prozent auf 5,0 Milliarden Franken zurück. Unter dem Strich resultierte jedoch ein um 1,8 Prozent höherer Jahresgewinn von 4,3 Milliarden, teilte der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) am Mittwoch mit.