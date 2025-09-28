WAADT: Im Kanton Waadt können Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene künftig nicht leichter wählen und gewählt werden. Die Stimmbevölkerung hat eine entsprechende Verfassungsänderung deutlich abgelehnt. Ausländische Staatsangehörige müssen somit weiterhin seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz und seit drei Jahren im Kanton wohnen, um Zugang zum aktiven und passiven Wahlrecht auf kommunaler Ebene zu erhalten. Derweil soll eine verkleinerte Wahlhürde bei kantonalen Wahlen insbesondere kleinen Parteien den Zugang zum Grossen Rat erleichtern. Neu soll das Quorum von fünf Prozent für den Erhalt eines Sitzes auch durch Listenverbindungen und nicht mehr wie bislang nur durch eine einzige Liste erreicht werden können. Weiter sprachen sich die Waadtländerinnen und Waadtländer für einen Schutz des Gebietes rund um den Hügel Mormont aus.