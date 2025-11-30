Die Initiative forderte ein «Recht auf ein handyfreies Leben», ein «Recht auf Vergessenwerden» im Internet und ein «Recht, nicht überwacht, vermessen und analysiert zu werden». Der Initiative stand ein Gegenvorschlag gegenüber, der vorgesehen hätte, dass der Kanton für die Wahrung der Grundrechte im digitalen Raum sorgen sollte. Diesen lehnte das Stimmvolk aber ebenfalls ab, und zwar mit 222'476 zu 177'424 Stimmen (Nein-Stimmen-Anteil von 55,63 Prozent).