Grüne lancieren Referendum

Die Grünen als Gegner des Projekts fordern, dass die Aktivitäten und strategischen Ziele des Flughafens mit den Klima- und Umweltzielen des Kantons und des Bundes vereinbar sein sollten. Ausserdem sei es illusorisch zu glauben, dass der Flughafen Sitten wirtschaftlich rentabel sein werde, hiess es von ihnen. Wenige Stunden nach den Debatten kündigte die Partei die Lancierung eines Referendums gegen das Gesetz an.