Der Grosse Rat hatte das Gesetz über die Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft des Flughafens Sitten am 12. März mit 103 zu 24 Stimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedet. Die neue Gesellschaft soll den Flughafen künftig betreiben und sämtliche Mitarbeitenden übernehmen. Laut Staatsrat soll damit eine Struktur geschaffen werden, die öffentliche Interessen, wirtschaftliche Tragfähigkeit und ökologische Nachhaltigkeit miteinander verbindet.