Im internationalen Vergleich bleiben die Schweizer Kantone steuerlich attraktiv. Die durchschnittliche effektive Steuerbelastung für Unternehmen liegt mit 13,4 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt wichtiger internationaler Konkurrenzstandorte von 24,0 Prozent. Bei hochqualifizierten Beschäftigten beträgt sie 31,6 Prozent und liegt damit ebenfalls klar unter dem Vergleichswert von 40,3 Prozent.