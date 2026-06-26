Hohe Wassertemperaturen gefährden Fische

Der Schweizerische Fischerei-Verband sieht wegen der Trockenheit und den hohen Wassertemperaturen an vielen Orten den Fischbestand in Gefahr. Noch nie habe man bereits Ende Juni vor einer derart angespannten Situation gestanden, schreibt er in einer Medienmitteilung vom Freitag. Viele Gewässer hätten ihre Reserven schon vor Beginn des Hochsommers aufgebraucht.