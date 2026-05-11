«Dass wir heute gemeinsam auftreten, ist ein deutliches Zeichen», sagte KDK-Präsident Markus Dieth. Nicht nur der Bund, sondern alle Staatsebenen lehnten die Initiative ab. In den drei Gremien KDK, SSV und SGV gebe es nur vereinzelt Sympathien für die Initiative. Eine starke Mehrheit sehe vor allem Probleme. «Die Initiative ist ein Bumerang: Sie klingt einfach, doch sie löst nichts», sagte Dieth.