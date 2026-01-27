Anlass der Debatte vom Dienstag war eine dringliche Anfrage von Simone Brunner (SP). Die Konstellation zwischen den Kantonalbanken und der Post sei wegen der Postfinance konfliktbeladen, erklärte sie in ihrem Vorstoss. So seien die Kantonalbanken dagegen, dass die Postfinance ins Kreditgeschäft einsteige.