«Auch das Handwerk, das Baugewerbe und das Gastgewerbe haben einen GAV, der allgemeinverbindlich ist», sagt die Gewerkschafterin. Veränderungen gibt es hingegen im Einzelhandel, wo sich die Unternehmen an den Normalarbeitsvertrag halten müssen. Für die Gewerkschaft bedeutet das Aufklärungsarbeit für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmenden, erklärt Lena.