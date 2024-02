Zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine an diesem Samstag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu grösseren Anstrengungen in Deutschland und Europa für eine effektive Verteidigung aufgerufen. Russland trete den Grundsatz, dass man Grenzen nicht durch Gewalt verändere, «jeden Tag mit Füssen», sagte der Kanzler in seiner wöchentlichen Videobotschaft. «Russland greift damit nicht nur die Ukraine an, sondern zerstört die Friedensordnung Europas.» Die Ukraine werde deswegen bei ihrer Selbstverteidigung unterstützt - «und zwar so lange wie nötig». «Und wir, Deutschland und Europa, tun mehr - und müssen noch mehr tun - damit wir uns wirksam verteidigen können.»

24.02.2024 14:45