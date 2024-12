Nur wenn die Ukraine stark sei, werde der russische Präsident Wladimir Putin «überhaupt bereit sein, sich auf Verhandlungen einzulassen», sagte Merz. «Wir wollen, dass dieser schreckliche Krieg so schnell wie möglich endet und der Frieden in Europa wiederhergestellt wird», fügte er hinzu. «Dafür muss die Ukraine in eine Lage versetzt werden, in der sie ihr Selbstverteidigungsrecht ausüben kann.» Er sei in die Ukraine gereist, um der Regierung und den Menschen zu versichern, dass die Unionsfraktion fest an ihrer Seite stehe, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag.