Nach einem schwachen Start in das Jahr 2024 habe sich das Geschäft im weiteren Jahresverlauf deutlich verbessert und damit konnten die Erwartungen an das erste Halbjahr insgesamt bei weitem übertroffen werden, heisst es von Vontobel. Kardex sei in der Lage, das hohe Niveau bei der Profitabilität mit einem steigenden Gewinnbeitrag aus dem AS-Geschäft zu verteidigen. Und das Unternehmen sei auf Kurs, seine eigenen Prognosen zu erreichen. Die Aktien seien weiterhin eine attraktive Option, das Potenzial im strukturell wachsenden Intralogistiksektor zu nutzen.