Das Management verwies am Donnerstag an einer Telefonkonferenz auf die bessere Planbarkeit der laufenden Projekte. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr konzernweit um 25,8 Prozent auf 571,5 Millionen Euro, der Auftragsbestand lag damit per Mitte Jahr gut ein Fünftel über den Stand von Ende 2025 und gut zwei Fünftel über dem von vor einem Jahr.