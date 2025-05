Gespräche am Rande der Amtseinführung

Keller-Sutter nutzte ihre Reise auch für ein Gespräch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj, wie bereits am Samstagabend bekannt wurde. Im Mittelpunkt dieses Gesprächs standen das Treffen zwischen ukrainischen und russischen Delegationen am Freitag in Istanbul und die Notwendigkeit, in der Ukraine einen Waffenstillstand zu erreichen.