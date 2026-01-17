Karlspreis-Direktorium schätzt die Lage als dramatisch ein

Das Direktorium hob unter anderem den 2024 von Draghi veröffentlichten und nach ihm benannten Report zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit hervor. Draghi hatte darin gemahnt, dass die Europäische Union dringend innovativer werden müsse, wenn sie nicht den Anschluss an konkurrierende Wirtschaftsmächte wie die USA und China verlieren wolle. Das Karlspreis-Direktorium schliesst sich dieser Einschätzung an: «Die Lage ist dramatisch», schrieb es in seiner Begründung. «Europa droht zum Spielball anderer Mächte zu werden.» Seine Handlungsfähigkeit könne Europa nur sichern, wenn es wettbewerbsfähiger werde. Wirtschaftliche Stärke sei die Basis für alles andere.