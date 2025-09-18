Zugleich wies die Behörde darauf hin, dass «etwaige sicherheitspolitische Aspekte» der Übernahme einer Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium unterliegen. Für die Prüfung der Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf den Wettbewerb ist hingegen das Kartellamt zuständig.
Nach Angaben der Bonner Behörde zeigte sich dabei, dass die in Peking ansässige JD.com-Unternehmensgruppe bisher «nur in geringem Umfang» in Europa tätig ist, etwa mit Onlineshops unter der Marke joybuy. «Der Zusammenschluss weist deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken», erläuterte Mundt.
Ceconomy betreibt mit den Hauptmarken Mediamarkt und Saturn ein Filialnetz und ist ausserdem im Onlinehandel tätig. JD.com ist nach Angaben des Kartellamts «Chinas grösster Einzelhändler nach Umsatz und insbesondere in den Bereichen Onlinehandel und E-Commerce-Logistik aktiv». Ende Juli hatten der chinesische Konzern und Ceconomy mitgeteilt, dass eine «Investmentvereinbarung» zur Übernahme des Düsseldorfer Unternehmens durch JD.com geschlossen worden sei.
(AWP)