Ceconomy betreibt mit den Hauptmarken Mediamarkt und Saturn ein Filialnetz und ist ausserdem im Onlinehandel tätig. JD.com ist nach Angaben des Kartellamts «Chinas grösster Einzelhändler nach Umsatz und insbesondere in den Bereichen Onlinehandel und E-Commerce-Logistik aktiv». Ende Juli hatten der chinesische Konzern und Ceconomy mitgeteilt, dass eine «Investmentvereinbarung» zur Übernahme des Düsseldorfer Unternehmens durch JD.com geschlossen worden sei.