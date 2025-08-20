Mundt betonte zugleich: «Entscheidend für die Freigabe war die Tatsache, dass die Printwerbevermarktung der Zeitschriften nicht mit übernommen wird. In dem Bereich hat die von Funke mit kontrollierte Vermarktungsgesellschaft BCN bereits eine sehr starke Marktposition.» Die Anzeigenvermarktung für «Gala» und «Brigitte» werde daher nun wie bislang durch die Ad Alliance erfolgen.