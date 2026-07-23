Ministerium: Arbeit an Lösungen läuft

Die technischen Objekte funktionierten aber und seien einsatzbereit, sollte sich die Lage normalisieren, hiess es weiter in der Mitteilung. Es gebe einen ständigen Austausch mit dem Konsortium, Reedereien und staatlichen Stellen. «Derzeit finden fortlaufende Beratungen statt, um Lösungen zu erarbeiten, die darauf abzielen, die Voraussetzungen für eine sichere Schifffahrt zu gewährleisten und den stabilen Export von kasachischem Öl auf die Weltmärkte so schnell wie möglich wieder aufzunehmen», teilte das Ministerium mit.