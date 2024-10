Kasachstan hat in einem landesweiten Referendum über den möglichen Bau eines Atomkraftwerks abgestimmt. Wie die Zentrale Wahlkommission in der Hauptstadt Astana mitteilte, beteiligten sich rund zwei Drittel der knapp 7,5 Millionen Stimmberechtigten an der Abstimmung, womit die notwendige Mehrheit für die Gültigkeit erreicht wurde. Erste Ergebnisse seien in den kommenden Tagen zu erwarten, meldete die Agentur Kasinform. Das Endergebnis werde in spätestens sieben Tagen veröffentlicht.