Gefragt waren zuletzt auch Butter, Milchfett- und Milchstreichfetterzeugnisse. 2025 wurden pro Person 5,6 Kilogramm verbraucht und damit 250 Gramm mehr als im Vorjahr. Mehr war es zuletzt 2022. Anders verlief die Entwicklung bei Milch. Pro Kopf wurden im vergangenen Jahr 45,1 Kilogramm konsumiert - rund ein Kilo weniger als 2024. Der Trend zeigt seit Jahren nach unten. 2015 lag der Wert noch bei 52,6 Kilo je Einwohner.