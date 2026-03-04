Nach katarischer Darstellung trafen die Geschosse jedoch zivile und bewohnte Gebiete innerhalb des Landes. Betroffen gewesen seien unter anderem Bereiche in der Nähe des Internationalen Flughafens in Doha. Al Thani sprach von einem «eklatanten Verstoss» gegen die Souveränität des Staates Katar und gegen das Völkerrecht.