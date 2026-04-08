Katars Aussenamtssprecher Madschid al-Ansari hatte die Verkündung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen den USA und dem Iran in der Nacht als «ersten Schritt zur Deeskalation» begrüsst. Er bekräftigte in einem Post auf der Plattform X «die Notwendigkeit, darauf dringend aufzubauen, um eine Ausweitung der Spannungen in der Region zu verhindern»./wh/DP/men