Die Fortschritte in den Verhandlungen seien eng verbunden mit der Frage eingefrorener Vermögenswerte des Irans im Ausland, auf deren Freigabe Teheran drängt. Bisher habe dazu aber kein Transfer von Geldern stattgefunden.
Trump hatte zuletzt mögliche Krisengespräche mit dem Iran angedeutet nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Strasse von Hormus. Von iranischer Seite hiess es dagegen, eine Gesprächsrunde werde erst stattfinden, «sobald die Voraussetzungen geschaffen sind» und man sich einig sei über Termin und Ort./jot/DP/stw
(AWP)