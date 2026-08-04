Mit Blick auf eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus sei bisher keine Einigung erzielt worden. «Das könnte sich in den nächsten Stunden oder Tagen ändern», so der Aussenamtssprecher. Der Schwerpunkt liege nun darauf, eine Eskalation zu verhindern und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus zu erreichen, sagte er weiter.