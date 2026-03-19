Katar pflegt mit dem Iran eigentlich seit Jahrzehnten diplomatische Beziehungen. Katar steigerte seinen diplomatischen Einfluss, in dem es die Kontakte nach Teheran ausbaute und etwa im Konflikt mit den USA vermittelte. Katar und der Iran teilen sich auch den Zugang zum weltgrössten Gasfeld im Persischen Golf und arbeiteten aus wirtschaftlichen Gründen zusammen./jot/DP/zb