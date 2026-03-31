Katar warnt vor einer weiteren Destabilisierung der Region, sollte es zu einer Bodeninvasion im Iran durch US-Truppen kommen. «Wir sind gegen jede Eskalation, die die Stabilität der Region weiter gefährden könnte», sagte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, in Bezug auf entsprechende Berichte.