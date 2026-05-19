Die Freiheit der Schifffahrt in der Strasse von Hormus ist «unser Recht», so der Sprecher. Die für den Welt- und Ölhandel wichtige Meerenge ist durch den Iran-Krieg weitestgehend zum Erliegen gekommen. Katar dränge weiter darauf, die Meerenge «offen zu halten und den Status quo dort nicht durch Massnahmen zu verändern, die gegen internationales Recht verstossen», sagte al-Ansari weiter./arj/DP/jha