Al-Ansari widersprach damit der Darstellung der US-Regierung in Washington. Eine Sprecherin des Weissen Hauses sagte heute, dass Präsident Donald Trump seinen Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen habe, Katar über den bevorstehenden Angriff zu informieren.
Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter und grösster Waffenlieferant. Das US-Militär wusste nach Angaben des Weissen Hauses vorab, dass Israel die Hamas-Spitze angreifen werde. Diese halte sich «leider» in Doha auf, hiess es aus Washington./jot/DP/nas
(AWP)