Trump wies nach eigenen Angaben Bundesbehörden an, einzuschreiten. Was genau geplant sein soll, liess er offen. Eine wichtige Rolle solle die Bundesbehörde für Katastrophenhilfe spielen. Nach Angaben der Stadt Washington gibt es bereits eine Zusammenarbeit zwischen lokalen, regionalen und landesweiten Behörden.
Warum Abwasser in den Fluss gelangte
Mitten durch die US-Hauptstadt fliesst der Potomac River. Nach Angaben des örtlichen Wasserversorgers kam es am 19. Januar zu einem Bruch an der Abwasserleitung im Washingtoner Umland im Bundesstaat Maryland. Abwasser gelangte so ungehindert in den Fluss. Am 24. Januar sei dann eine Umgehungsleitung in Betrieb genommen worden.
Trinkwasser nicht betroffen
Das Trinkwasser ist demnach nicht von dem Vorfall betroffen. Die Bevölkerung wurde zugleich dazu aufgerufen, Kontakt mit dem Flusswasser wegen möglicher Viren und Bakterien zu vermeiden. Auch Angler wurden gewarnt. Zudem sollten Besitzer ihre Haustiere vom Wasser fernhalten./rin/DP/zb
