Ein riesiges Abwasser-Problem in der Region um die US-Hauptstadt Washington, bei dem ungehindert Schmutzwasser in den Fluss Potomac gelangte, zieht den Unmut des US-Präsidenten auf sich. Republikaner Donald Trump holte zu einem Schlag gegen in der Region regierende Demokraten aus. Auf der Plattform Truth Social schrieb er, er könne nicht zulassen, dass deren Inkompetenz «den Fluss im Herzen Washingtons in ein Katastrophengebiet verwandelt».