Israel hatte am 13. Juni einen Krieg gegen seinen Erzfeind Iran begonnen und massive Luftangriffe gegen Ziele im ganzen Land geflogen. Teheran reagierte mit heftigen Raketenangriffen in Israel. Am 24. Juni verkündete US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe zwischen beiden Ländern. Kurz zuvor waren die USA auch in den Krieg eingetreten und hatten die unterirdische Atomanlage Fordo im Iran angegriffen. Anlass der israelischen Angriffe waren Befürchtungen, die iranische Führung treibe den Bau von Atomwaffen voran./rme/DP/mis