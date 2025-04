Israels Soldaten sollen nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers in allen eroberten Gebieten im Gazastreifen dauerhaft die Kontrolle behalten. Die Armee werde in den «Sicherheitszonen» bleiben und als Puffer zwischen dem Feind und den israelischen Gemeinden fungieren, «in jeder vorübergehenden oder dauerhaften Realität», sagte Israel Katz nach Angaben seines Büros. Dies gelte auch im Libanon sowie in Syrien.