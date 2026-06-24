Die effektiven Einsparungen durch die neuen Regeln hängen laut dem Bundesrat auch davon ab, ob Versicherer und Versicherte dann von dieser Option Gebrauch machen. Der Bundesrat behält sich nach eigenen Angaben die Möglichkeit vor, die Neuerung befristet umzusetzen, um die Auswirkungen zu bewerten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.