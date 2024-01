Maus Frères hat in den letzten Jahren ihr Schweizer Portfolio bereinigt: Dabei wurden die Sportgeschäfte Athleticum an den französischen Konkurrenten Decathlon und die Jumbo-Baumarktkette an Coop verkauft. Fosun seinerseits hat vor kurzem den Zürcher Fussballclub GC an den Fussballclub Los Angeles verkauft.