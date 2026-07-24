Der erneute leichte Rückgang im Vergleich zum Vormonat sei vor allem auf niedrigere Einkommenserwartungen sowie eine höhere Sparneigung zurückzuführen. Die Anschaffungsneigung wie auch die Konjunkturerwartungen hätten sich im Vergleich dazu etwas positiver entwickelt. Die Preise an den Zapfsäulen, nach Auslaufen des Tankrabatts Ende Juni wieder deutlich nach oben gegangen, täten ihr Übriges.