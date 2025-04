Die Kauflaune der Menschen in Deutschland hat sich überraschend weiter verbessert. Die Verbraucherstimmung habe im April ihre im Vormonat begonnene Erholung fortgesetzt, hiess am Dienstag in der neuesten Konsumklima-Studie der Nürnberger Institute GfK und NIM. Sowohl die Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung verzeichneten spürbare Zuwächse, während sich die Konjunkturerwartung nur leicht verbessert habe.