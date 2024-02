Auch am zweiten Tag der Luftfahrtmesse in Singapur sind Neubestellungen für die grossen Flugzeugbauer rar geblieben. Die taiwanische Fluggesellschaft Starlux orderte bei Airbus fünf Frachtjets vom Typ A350F und drei Passagiermaschinen vom Typ A330neo, wie der weltgrösste Flugzeughersteller am Mittwoch in Singapur mitteilte. Aufmerksamkeit erhielt der Mittelstreckenjet C919 des chinesischen Herstellers Comac, der erstmals ausserhalb seiner Heimat zu sehen war. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing aus den USA nimmt die Bestrebungen der Chinesen ernst.

21.02.2024 10:37