Das Dollar/Franken-Paar notiert derzeit mit einem Kurs von 0,8045 Franken im Vergleich zum frühen Handel (0,8048) kaum verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie der Kurs von 1,1603 zeigt. Auch bei Euro/Franken-Paar sind grosse Bewegungen ausgeblieben - mit 0,9334 bleibt der Kurs in einer engen Spanne.