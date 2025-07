Während sich die unbereinigte Arbeitslosenquote nicht vom Fleck bewegte, nahm sie um saisonale Faktoren bereinigt um 0,1 Prozentpunkte leicht auf 2,9 Prozent zu. In der Regel nimmt die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten etwa auf dem Bau oder in der Gastronomie ab, in anderen Bereichen wie dem Schulwesen kann es zu einem Anstieg kommen.