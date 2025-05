China sieht positive Entwicklung

In Peking verwies das Aussenamt in seinem täglichen Briefing zunächst auf die gemeinsame Erklärung. Nach Angaben des Handelsministeriums in Peking wollen sich die USA und China nun in engem Kontakt weiter austauschen. Teil dessen sollen regelmässige Beratungen in China und den USA oder einem Drittstaat sein. China hoffe, dass die USA dieses Treffen als Grundlage nutzen würden, um die «fehlerhafte Praxis der einseitigen Zölle gründlich zu korrigieren», hiess es.