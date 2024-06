Die Schweiz ist mit Blick auf KI aussergewöhnlich aufgeschlossen: 57 Prozent der befragten Unternehmen geben an, zu den Early Adopters von ChatGPT und Co. zu gehören. Die grosse Mehrheit blickt optimistisch auf KI. Chancen und Hoffnungen überwiegen in ihren Augen gegenüber dem Risiko, dass KI Stellen kosten könnte. «Damit das gelingt, müssen die Unternehmen aber in die Umschulung ihres Personals investieren, damit dieses KI gewinnbringend anwenden kann», so Jeannerod.